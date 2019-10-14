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رقم الخبر: 266176 تاريخ النشر: تشرين الأول 14, 2019 الوقت: 15:02 الاقسام: محليات  
الحرس الثوري يعتقل رئيس موقع الكتروني معادي للثورة

الحرس الثوري يعتقل رئيس موقع الكتروني معادي للثورة

تمكنت استخبارات الحرس الثوري في اطار عملية استخبارية معقدة من اعتقال رئيس الموقع الالكتروني "آمد نيوز" المعادي للثورة "روح الله زم".

اعتقل الحرس الثوري الايراني مدير القناة التلغرامية "آمد نيوز" التي تعمل في مجال بث الاكاذيب والأخبار الزائفة ضد الثورة الاسلامية والنظام الاسلامي في ايران.
وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "روح الله زم"  مدير قناة "آمد نيوز" على قناة التلغرام التي كانت تستخدم كأداة تستخدمها اجهزة التجسس المناهضة للثورة الاسلامية والنظام الاسلامي في ايران، لنشر الاخبار الزائفة والاشاعات ضد الجمهورية الاسلامية، وقد اعتُقل على يد منظمة الحرس الثوري الايراني خارج حدود ايران، وتم اعادته للبلاد.
وكانت هذه القناة تسعى الى بث روح اليأس عبر نشر اخبار مزيفة وكاذبة ضد المسؤولين الايرانيين وتشويه صورة النظام الاسلامي وتضليل الشارع العام في ايران، لصالح اعداء الجمهورية الاسلامية واجهزة التجسس ولأهداف تخريبية.
وتم اعتقال روح الله زم  عبر عمليات معقدة ومحترفة اجراها الامن التابع للحرس الثوري الايراني.
يذكر ان زم كان مدعوما من قبل الاستخبارات الاسرائيلية والفرنسية والامريكية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس-مهر
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