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رقم الخبر: 266174 تاريخ النشر: تشرين الأول 14, 2019 الوقت: 15:10 الاقسام: منوعات  
تلقي أطفالها الثلاثة من الطابق الثالث

تلقي أطفالها الثلاثة من الطابق الثالث

في واقعة أليمة ألقت سيدة مغربية أطفالها الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 أشهر و4 سنوات،من نافذة الطابق الثالث بمنزلها، في حي أناسي بالدار البيضاء.

وأكد الجيران أن الأم تعاني من اضطرابات نفسية، غير أن الأسباب الحقيقة وراء فعلتها لا تزال مجهولة،وفقا لموقع (المغرب 24).

ونقل الأطفال الثلاثة إلى مستشفى ابن رشد للأطفال من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

وأصيب  الطفل الأصغر إصابة خطيرة، فيما الثاني تعرض لإصابة في القدم، والثالث في حالة مستقرة.

وفتحت السلطات الأمنية تحقيقاً  من أجل معرفة أسباب وملابسات الواقعة، بعد اعتقال الأم التي أقدمت على هذا الفعل الإجرامي.

 
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مصدر الخبر: البيان
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