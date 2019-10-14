أكد رئيس السلطة القضائية في ايران آية الله "سيد ابراهيم رئيسي" ان قتل الناس في المنطقة أمر لا يطاق على الإطلاق، داعيا تركيا الى سحب قواتها من شمال سوريا بأسرع وقت ممكن.

وقال آية الله رئيسي في اجتماع كبار المسؤولين في السلطة القضائية: ان دخول تركيا إلى الأراضي السورية له العديد من التداعيات غير المعروفة في الوقت الحاضر لا تخفى على أي شخص في العالم، سيتم تشريد أكثر من 400 ألف شخص في المنطقة ، وخاصة في فصل الشتاء في مناطق من تركيا وسوريا، حيث يعاني هناك الناس إلى حد كبير وخاصة منهم النساء والأطفال، والتقارير التي نسمعها مفجعة.

واضاف رئيس السلطة القضائية : ان نزوح السكان المسلمين لا يمكن بأي حال من الأحوال تحمله لأي مستمع أو مشاهد.

واشار الى ان تنظيم داعش الارهابي الذي اسسه الاميركان والصهاينة وارتكب اكبر جريمة في المنطقة بحق شعوب المنطقة، سيستغل هذه الظروف ويعاود اعماله الاجرامية.

ومضى رئيسي قائلا: ليس سرا ان داعش ربما سيستعيد التقاط أنفاسه في هذه الظروف، والتقارير التي تشير إلى ان داعش سيستأنف نشاطه هي من تداعيات الهجوم التركي في سوريا، وأسوأ من ذلك، أولئك الذين قتلوا في هذه الساحة من المسلمين في المنطقة، وهو ما لا يمكن لأحد أن يتسامح معه.

واردف رئيس القضاء الايراني قائلا: بغض النظر عن اللهجة ، سواء أكانت سورية أم كردية أم تركية أم عربية ، فليس من المقبول قتل المسلمين في المنطقة ، ونأمل أن تعود تركيا الى الحدود الدولية بسرعة وأن ينتهي هذا الوضع.

واضاف: هذا جزء من الخسائر التي تسببت بها في المنطقة ، وهناك ايد خلف الكواليس في بعض المواقف، مثل العملية التي يتابعها الأمريكيون، ولا أشير إليها، ولكن باختصار ، فإن ما يلفت النظر حول الانسحاب الأميركي وفسح المجال لتواجد تركيا هو شيء لا يمكن تجاهله.

وفي جانب آخر من حديثه قال آية الله رئيسي: ان زيارة الاربعين مظهر من مظاهر الحب والعشق تجاه الامام ابي عبدالله الحسين (ع) ورمزا للوحدة والانسجام بين الشعوب المسلمة.

واكد ان اسم الامام الحسين (ع) هو رمز الوحدة والائتلاف لجميع اللهجات والأمم من المسلمين وغير المسلمين، مضيفا: ان سر رسالة سيد الشهداء (ع) هو لجميع الناس المعاصرين الذين يريدون العيش على اساس الإنسانية والحرية والكرامة والشرف.