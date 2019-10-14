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رقم الخبر: 266172
تاريخ النشر: تشرين الأول 14, 2019
الوقت: 15:03
الاقسام: منوعات
كاريكاتير
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
السعودية
القوات الامريكية
مصدر الخبر: القدس العربي
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