حافظت الأسترالية أشلي بارتي، على صدارة التصنيف العالمي الصادر صباح الإثنين، والذي لم يشهد أي تغييرات في المراكز العشر الأولى.

وكانت أبرز التغييرات في التصنيف الجديد، تراجع الأوكرانية دايانا ياستريمسكا 5 مراكز لتحتل التصنيف الـ28 عالميًا، مقابل تقدم كل من كارولين فوزنياكي وأنستاسيا سيفاستوفا وأنيت كونتافيت وجوليا جوريجز وأماندا أنيسيموفا مرتبة واحدة لكل منهما، ليحتلا المراكز من الـ23 وحتى 27 عالميًا على الترتيب.

كما تراجعت الفرنسية كارولين جارسيا 8 مراكز، لتتواجد في التصنيف 39 عالميًا، في الوقت الذي تقدمت فيه السويدية ريبيكا بيتيرسون 15 مركزًا، لتتواجد في التصنيف 44 عالميًا، بعد تتويجها أمس بلقب بطولة تيانجين المفتوحة.

كما تقدمت تقدمت التونسية أنس جابر 8 مراكز لتحتل التصنيف 53 عالميًا، بعد وصولها إلى نصف نهائي بطولة تيانجين، وفيما يلي المراكز العشر الأولى في التصنيف العالمي الجديد:

1- أشلي بارتي: 7,096 نقطة.

2- كارولينا بليسكوفا: 5,940 نقطة.

3- نعومي أوساكا: 5,621 نقطة.

4- إيلينا سفيتولينا: 5,495 نقطة.

5- بيانكا أندريسكو: 5,041 نقطة.

6- سيمونا هاليب: 4,962 نقطة.

7- بيترا كفيتوفا: 4,776 نقطة.

8- كيكي بيرتنز: 4,495 نقطة.

9- سيرينا ويليامز: 3,935 نقطة.

10- بيلندا بينسيتش: 3,848 نقطة.