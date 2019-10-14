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رقم الخبر: 266170 تاريخ النشر: تشرين الأول 14, 2019 الوقت: 14:46 الاقسام: رياضة  
بنجوينز يهزم جيتس في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية

بنجوينز يهزم جيتس في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية

سجل كل من سام لافيرتي وجيك جوينتزل وزاك أستون ريس، هدفين، ليفوز بيتسبرج بنجوينز بمباراته الثالثة على التوالي في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، بتغلبه 7-2 على وينيبيج جيتس.

كما سجل دومينيك سايمون لبنجوينز بينما أنقذ الحارس تريستان ياري 27 محاولة على مرماه.

وأحرز توماس هيرتل هدفا وصنع آخر، وصنع لوجان كوتشر هدفين، ليقودا سان هوزيه شاركس للفوز 3-1 على كالجاري فليمز.

وفاز لاس فيجاس جولدن نايتس 5-2 على لوس أنجليس كينجز بفضل هدفين من بول ستاستني الذي صنع هدفين آخرين أيضا.

وتصدى مارك-أندريه فليري حارس جولدن نايتس إلى 36 محاولة على مرماه.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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