بنجوينز يهزم جيتس في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية سجل كل من سام لافيرتي وجيك جوينتزل وزاك أستون ريس، هدفين، ليفوز بيتسبرج بنجوينز بمباراته الثالثة على التوالي في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، بتغلبه 7-2 على وينيبيج جيتس.