شهدت الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين تسجيل 74 هدفاً في 16 مباراة، حيث وجد نجوم آسيا نجاعتهم التهديفية .

تمكن سبعة لاعبين من تحقيق السوبر هاتريك والهاتريك يوم الخميس من ضمنهم ايرانيان وهما "سردار آزمون" و" كريم انصاري"، حيث قامت المنتخبات ذات الوزن الثقيل في القارة وبعض المنتخبات الصاعدة باستعراض عضلاتها في سلسلة من الانتصارات الساحقة على أرضها.

انصاري فرد

غالباً ما يفقد صاحب الهاتريك جائزة أفضل لاعب في المباراة، لكن هذا هو المصير الذي حلّ بالإيراني سردار آزمون حيث أحرز كريم أنصاري فرد زميله في الفريق أربعة أهداف في مرمى الكمبوديين.

استغرق الأمر حتى الدقيقة 40 بالنسبة لانصاري فرد مهاجم السيلية القطري لافتتاح رصيده التهديفي من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة من ركلة غير مباشرة، وواصل تألقه من خلال تسجيله ثلاثة أهداف أخرى في الشوط الثاني ليتصدر قائمة المسجلين في أكبر فوز لإيران خلال الـ19 سنة الأخيرة وبنتيجة 14-0.

خلال ظهوره للمرة الثمانين بقميص المنتخب الإيراني، كانت ثلاثية أنصاري فرد هي الأولى له على المستوى الدولي، وجاءت بعد عقد كامل من الزمن منذ أن لعب للمرة الأولى مع المنتخب الأول.

سردار آزمون

مع تسجيل أهداف مميزة ضد أندية عالمية أمثال بنفيكا البرتغالي وأولمبيك ليون الفرنسي ضمن دوري أبطال أوروبا في الأسابيع التي سبقت هذه المباراة، كان من الصعب للغاية بالنسبة لكمبوديا أن تحافظ على هدوء سردار آزمون، وهكذا ثبت أن نجم فريق زينيت سان بطرسبرغ الروسي نجح في تسجيل ثلاثية، وذلك قبل نهاية الشوط الأول من زمن اللقاء الذي فازت فيه إيران 14-0 على ضيفتها كمبوديا.