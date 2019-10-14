يتواجه منتخبا كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء ضمن تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، في مباراة تاريخية لأنها الأولى التي تجري في بيونغ يانغ بين منتخبي البلدين.

ورفضت كوريا الشمالية التواصل مباشرة مع جارتها الجنوبية بشأن تنظيم هذه المباراة التي تأتي ضمن المرحلة الثانية للتصفيات الآسيوية. والتواصل الوحيد بين الكوريتين بهذا الصدد تم بواسطة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ومن غير المعروف ما إذا كانت هذه المباراة ستنقل مباشرة، وما إذا سيتمكن المشجعون الكوريون الجنوبيون من حضورها.

وأعلن يوم الجمعة المتحدث باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية (طرحنا هذه التساؤلات على الشمال عبر قنوات مختلفة لكننا لم نحصل بعد على جواب)، مضيفا (نرى أن ذلك مخيب للآمال).

وقال بدوره الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنه على تواصل (مستمر) مع كلا البلدين.

وبموجب القواعد التنظيمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من المفترض أن تتم تأدية النشيد الوطني الكوري الجنوبي ورفع العلم الكوري الجنوبي قبل المباراة، وهما أمران يندر جدا حصولهما في الشمال.

وعلى مدى عقود، رفضت كوريا الشمالية أن تستقبل على أراضيها مباريات تجمع الكوريتين، مفضلة عقدها في الصين. وأول مباراة ودية بين الكوريتين أجريت في عام 1990 وهدفت لتعزيز فكرة إعادة توحيد شبه الجزيرة. ورفع المنتخبان حينها علما يرمز للوحدة وعليه خريطة لشبه الجزيرة كاملة.

لكن أول لقاء في مباراة فعلية في كوريا الشمالية تم في عام 2017 في تصفيات كأس العالم للسيدات.

ولا يتوقع الخبراء في الملف الكوري أن تؤدي هذه المباراة إلى انفراج في العلاقات بين الكوريتين.

يذكر أن الأعمال القتالية بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية (1950-1953) انتهت بوقف لإطلاق النار وليس بمعاهدة سلام. ولا يزال جيشا البلدين يقفان بمواجهة بعضهما البعض على جانبي المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة الكورية.

وتلعب الكوريتان في المجموعة الثامنة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين، إلى جانب كل من لبنان وتركمانستان وسريلانكا.