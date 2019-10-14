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رقم الخبر: 266167 تاريخ النشر: تشرين الأول 14, 2019 الوقت: 14:44 الاقسام: ثقافة وفن  
4 جوائز لأفلام إيرانية من مهرجان إيطالي

4 جوائز لأفلام إيرانية من مهرجان إيطالي

وفي قسم مخصص بالسينما الإيرانية بمشاركة 15 فيلماً أهدت هيئة التحكيم المكونة من أورلي شين وآرش عباسي ومحمد فهيمي جائزة هيئة التحكيم الخاصة إلى فيلم "فيلمرغ" للمخرج مسعود سهيلي، وجائزة القناة الفرنسية الوطنية إلى فيلم "البحر يهتز موجة بموجة" للمخرج أمير غلامي، والجائزة الأصلية للقسم إلى فيلم "أغنية العصفور" للمخرجة فرزانه أميدوارنيا.

كما حصل فيلم "هنيئاً" للمخرج سامان حقيقي وند على جائزة هيئة التحكيم الخاصة بالأفلام تحت الـ3 دقائق.

وأقيمت الدورة الـ16 لمهرجان سديتشي كورتو في الفترة 4 حتى 13 أكتوبر الجاري.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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