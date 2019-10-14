4 جوائز لأفلام إيرانية من مهرجان إيطالي وفي قسم مخصص بالسينما الإيرانية بمشاركة 15 فيلماً أهدت هيئة التحكيم المكونة من أورلي شين وآرش عباسي ومحمد فهيمي جائزة هيئة التحكيم الخاصة إلى فيلم "فيلمرغ" للمخرج مسعود سهيلي، وجائزة القناة الفرنسية الوطنية إلى فيلم "البحر يهتز موجة بموجة" للمخرج أمير غلامي، والجائزة الأصلية للقسم إلى فيلم "أغنية العصفور" للمخرجة فرزانه أميدوارنيا.