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رقم الخبر: 266166 تاريخ النشر: تشرين الأول 14, 2019 الوقت: 14:45 الاقسام: ثقافة وفن  
"ذيل التنين" الإيراني يقتنص جائزة أفضل فيلم آسيوي

"ذيل التنين" الإيراني يقتنص جائزة أفضل فيلم آسيوي

​​​​​​​حصل فيلم "ذيل التنين" للمخرج الإيراني سعيد كشاورز على جائزة أفضل فيلم قصير آسيوي من مهرجان بوسان الدولي في كوريا الجنوبية.

وفي أول عرض دولي له عرض الفيلم مرتين في هذه الدورة من المهرجان، والمعروف بـ"أوسكار آسيا"، حيث تحتدم المنافسة بين الأفلام المشاركة فيه، وهو من المهرجانات المعتمدة لدى الاتحاد الدولي لمنتجي الأفلام.

وسبق أن قام كشاورز بإخراج أفلام "الأم" و"في العام الأول" القصيرة، ووثائقيات "تحت الحكم" و"الماراثون" و"هذا ليس نيتشه".

وشاركت أفلام سعيد كشاورز قبل هذا في مهرجانات دولية عدة منها مهرجان بوينس آيرس للأفلام المستقلة، ومهرجان جاكارتا للوثائقيات، ومهرجان ميلانو للأفلام الرياضية، ومهرجان المشمش الذهبي الأرميني.

وأقيمت الدورة الـ24 من مهرجان بوسان الدولي في الفترة 3 حتى 12 أكتوبر الجاري في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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