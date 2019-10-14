تأهل فيلم "مدينة الألعاب" الإيراني القصير إلى مهرجان "ليالي تالين السوداء" في إستونيا. وأعلنت العلاقات العامة للفيلم أن فيلم "مدينة الألعاب" للمخرج كاوه مظاهري سوف يعرض في الدورة الـ23 لمهرجان "ليالي تالين السوداء" الإستوني.

كما سوف يعرض الفيلم في مهرجان كورنوال البريطاني، مهرجان سان ديغو للأفلام الآسيوية، مهرجان لينز في النمسا، مهرجان وينجستر البريطاني، مهرجان الفرنسي، ومهرجان جائزة ديسكوفر السنوية البريطاني.

ويصور الفيلم قصة عائلة تخاطر بحياتها وذلك من أجل كسب المزيد من المال للفرار من وضعها المعيشي السيء.