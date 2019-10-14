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رقم الخبر: 266159 تاريخ النشر: تشرين الأول 14, 2019 الوقت: 15:03 الاقسام: ثقافة وفن  
تأسيس متحف سیرة رسول الله(ص) وتأریخ الحضارة الإسلامیة
قريباً في إندونیسیا ..

تأسيس متحف سیرة رسول الله(ص) وتأریخ الحضارة الإسلامیة

سیتم قریباً تأسیس متحف سیرة رسول الله(ص) وتأریخ الحضارة الإسلامیة في إندونیسیا.

وبتأسیس هذا المتحف ستکون إندونیسیا ثاني دولة فیها متحف عن تأریخ الرسول(ص) والحضارة الإسلامیة بعد السعودیة.

وسیتم تأسیس المتحف في منطقة «تشیمنغیس» بمدینة «ديبوك» الاندونيسية جنب الجامعة الإسلامیة الدولیة.

ویتعاون في تأسیس هذا المتحف عدد من الجهات منها مجلس مساجد إندونیسیا، والجمعیة العالمیة للمسلمین، ومؤسسة أوقاف السلام.

 یذکر أن هناك متحف تأریخ الرسول(ص) والحضارة الإسلامیة في المدینة المنورة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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