|رقم الخبر: 266159
|تاريخ النشر: تشرين الأول 14, 2019
|الوقت: 15:03
|الاقسام: ثقافة وفن
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قريباً في إندونیسیا ..
تأسيس متحف سیرة رسول الله(ص) وتأریخ الحضارة الإسلامیة
سیتم قریباً تأسیس متحف سیرة رسول الله(ص) وتأریخ الحضارة الإسلامیة في إندونیسیا.
وبتأسیس هذا المتحف ستکون إندونیسیا ثاني دولة فیها متحف عن تأریخ الرسول(ص) والحضارة الإسلامیة بعد السعودیة.
وسیتم تأسیس المتحف في منطقة «تشیمنغیس» بمدینة «ديبوك» الاندونيسية جنب الجامعة الإسلامیة الدولیة.
ویتعاون في تأسیس هذا المتحف عدد من الجهات منها مجلس مساجد إندونیسیا، والجمعیة العالمیة للمسلمین، ومؤسسة أوقاف السلام.
یذکر أن هناك متحف تأریخ الرسول(ص) والحضارة الإسلامیة في المدینة المنورة.
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