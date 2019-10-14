وبتأسیس هذا المتحف ستکون إندونیسیا ثاني دولة فیها متحف عن تأریخ الرسول(ص) والحضارة الإسلامیة بعد السعودیة.

وسیتم تأسیس المتحف في منطقة «تشیمنغیس» بمدینة «ديبوك» الاندونيسية جنب الجامعة الإسلامیة الدولیة.

ویتعاون في تأسیس هذا المتحف عدد من الجهات منها مجلس مساجد إندونیسیا، والجمعیة العالمیة للمسلمین، ومؤسسة أوقاف السلام.

یذکر أن هناك متحف تأریخ الرسول(ص) والحضارة الإسلامیة في المدینة المنورة.