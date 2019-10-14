متلازمة داون أو متلازمة الحب كما يقولون عليها، هى واحدة من الاضطرابات الوراثية التي يعاني منها الأطفال، مما تسبب خللا في عدد الكروموسومات، ويؤثر ذلك على نمو الطفل وقدرة استيعابه.

ويعتبر شهر أكتوبر هو شهر التوعية بمتلازمة دوان، لذلك نقدم بعض المعلومات التي يجب أن تعرفها عن المرض.

ـ تسبب تأخرا في النمو والحركة، ومع التأهيل والتدريب تتحسن حالة الطفل.

ـ وزن طفل متلازمة داون يكون أقل من الطبيعي، بسبب الخلل الذي يعاني منه.

ـ يعاني الطفل من ضعف شديد في الاستيعاب والتركيز.

ـ مصاب المتلازمة وجهه مسطح وعيونه صغيرة مع قصر القامة واليدين.

ـ يجب دعم أطفال متلازمة داون وتشجيعهم وتنمية قدراتهم.

ـ تعزيز الثقة بالنفس عند أطفال متلازمة داون.

ـ يتميز أطفال داون بمواهبهم المختلفة ولكن يحتاجون للدعم المستمر.