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رقم الخبر: 266152 تاريخ النشر: تشرين الأول 14, 2019 الوقت: 15:03 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ضمادة للجروح مصنوعة من أشجار البتولا

ضمادة للجروح مصنوعة من أشجار البتولا

طوّر باحثون من جامعة هلسنكي وجراحون من مركز هلسنكي للحروق، ضمادة جديدة مصنوعة من لحاء الأشجار يمكن أن تساعد في علاج الجروح.

إذ تحتوي على ألياف صغيرة مستخرجة من أشجار البتولا التي تزرع في فنلندا، يمكن أن تنمو عليها خلايا الجلد الصحية الجديدة.

ووفقا لتقرير صحيفة (ديلي ميل) إنّ تلك الضمادة فائقة الامتصاص، بحيث يمكنها التخلص من الرطوبة من الجرح الذي قد يسمح للجراثيم بالنمو، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث التهاب.

وتسمى تلك الضمادة باسم (FibDex) المستندة من الأشجار والتي تعتبر الأولى من نوعها التي يتم اعتمادها للاستخدام في بريطانيا، وتشير الأبحاث إلى أنّ الضمادة الواحدة تكفي للمساعدة في التئام الجروح الصعبة، في حين يجب تغيير معظم الضمادات كل بضعة أيام، وأثبتت ألياف الخشب المستخدمة في صنع الضمادة إنها تقلل من الندبات وتكسب البشرة مرونة أكبر، وهي علامة على الشفاء الأفضل من بعض الضمادات التقليدية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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