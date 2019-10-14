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رقم الخبر: 266151 تاريخ النشر: تشرين الأول 14, 2019 الوقت: 15:03 الاقسام: اجتماعيات  
القیلولة الیومیة تقلل من خطر الاصابة بامراض القلب

القیلولة الیومیة تقلل من خطر الاصابة بامراض القلب

‫أثبتت دراسة أجريت في جامعة هارفارد وكلية الطب بجامعة أثينا أن الأشخاص ‫الذين يداومون على أخذ قيلولة يومية هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب ‫بنسبة 37%.

مع زيادة ضغوط الحياة وصعوبة الحصول على فترات نوم كافية ليلا، فإن القيلولة اليومية التي لا تتجاوز نصف ساعة توفر للمرء الكثير من الفوائد، منها: الشعور بالسعادة والراحة حیث تعید شحن الطاقة لدی الانسان ایضا القیلولة تساعد علی تحسین الاداء والترکیز وتقلل من ارتکاب الاخطاء وتجنب الحوادث . ومن فوائدها زیادة قوة المخ وتحسین اداء العقل وبحیث منطقة الدماغ المسؤولة عن الابداع تکون اکثر نشاطا بعد القیلولة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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