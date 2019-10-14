|رقم الخبر: 266151
|تاريخ النشر: تشرين الأول 14, 2019
|الوقت: 15:03
|الاقسام: اجتماعيات
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القیلولة الیومیة تقلل من خطر الاصابة بامراض القلب
أثبتت دراسة أجريت في جامعة هارفارد وكلية الطب بجامعة أثينا أن الأشخاص الذين يداومون على أخذ قيلولة يومية هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 37%.
مع زيادة ضغوط الحياة وصعوبة الحصول على فترات نوم كافية ليلا، فإن القيلولة اليومية التي لا تتجاوز نصف ساعة توفر للمرء الكثير من الفوائد، منها: الشعور بالسعادة والراحة حیث تعید شحن الطاقة لدی الانسان ایضا القیلولة تساعد علی تحسین الاداء والترکیز وتقلل من ارتکاب الاخطاء وتجنب الحوادث . ومن فوائدها زیادة قوة المخ وتحسین اداء العقل وبحیث منطقة الدماغ المسؤولة عن الابداع تکون اکثر نشاطا بعد القیلولة.
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