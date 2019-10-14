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رقم الخبر: 266148 تاريخ النشر: تشرين الأول 14, 2019 الوقت: 15:02 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
خبراء إيرانيون يبتكرون منظومة خاصة بإزالة الجراثيم والملوثات الحيوية عن المياه العادمة

خبراء إيرانيون يبتكرون منظومة خاصة بإزالة الجراثيم والملوثات الحيوية عن المياه العادمة

ابتكر خبراء إيرانيون منظومة خاصة بإزالة الجراثيم والملوثات الحيوية عن مياه الصرف الصحي للمستشفيات.

وتتمتع المنظومة الإيرانية الجديدة بتقنية البلازما حيث بإمكانها إزالة الألوان الملوثة صناعياً بنسبة 99 في المئة.

واللافت في الأمر هو أن عملية إزالة الجراثيم والملوثات الحيوية تتم عبر تقنية البلازما دون أي استخدام للمواد الكيمياوية.

ويمكن استخدام المنظومة المذكورة في صناعات الألبان والجلود والبتروكيمياويات والنسيج ومحطات توليد الطاقة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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