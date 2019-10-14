وتتمتع المنظومة الإيرانية الجديدة بتقنية البلازما حيث بإمكانها إزالة الألوان الملوثة صناعياً بنسبة 99 في المئة.

واللافت في الأمر هو أن عملية إزالة الجراثيم والملوثات الحيوية تتم عبر تقنية البلازما دون أي استخدام للمواد الكيمياوية.

ويمكن استخدام المنظومة المذكورة في صناعات الألبان والجلود والبتروكيمياويات والنسيج ومحطات توليد الطاقة.