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رقم الخبر: 266145 تاريخ النشر: تشرين الأول 14, 2019 الوقت: 15:03 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
عرض جهاز فصل الزيت عن الماء في معرض التقنيات النانوية في إيران

عرض جهاز فصل الزيت عن الماء في معرض التقنيات النانوية في إيران

عُرض الجهاز الخاص بفصل الزيت عن الماء المصنّع على يد مختصين إيرانيين في معرض التقنيات النانوية بطهران.

يستخدم الجهاز المذكور في صناعات البناء والجوفضاء والإلكترونيات والنفط والغاز والأدوية والطبّ كما من شأنه أن يستخدم كعازل صوتي وحراري.

ويتميز الجهاز المذكور بقدرته على فصل الزيوت ذات تركيز أقل من ppm 10 عن الماء. والزيت الذي تم فصله عن الماء بواسطة الجهاز الجديد يمكن إعادة تدويره واستخدامه من جديد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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