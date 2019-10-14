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رقم الخبر: 266144 تاريخ النشر: تشرين الأول 14, 2019 الوقت: 15:03 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
إيران تتطلع الى إرسال رائد الى الفضاء

إيران تتطلع الى إرسال رائد الى الفضاء

أكد رئيس وكالة الفضاء الوطنية (مرتضى براري): ان أولويتنا هي إرسال رائد إيراني الى الفضاء؛ موضحا انه تقرر ارسال عالم أو رائد ايراني من الأشخاص العاديين بالتعاون مع روسيا.

وأضاف براري، انه بناء على اقتراح وزير الاتصالات شرعنا بالتخطيط واجراء المشاورات لارسال رائد ايراني الى الفضاء؛ موضحا: ان البلد الوحيد الذي يمكنه إرسال رواد الى الفضاء هي روسيا ونحن بصدد التنسيق ونأمل في أن يتم اختيار رائد الفضاء الإيراني في المستقبل القريب لكي نتمكن من ارساله الى الفضاء بمساعدة روسيا وبواسطة قاذفة سويوز، من محطة بايكونور الفضائية الروسية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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