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رقم الخبر: 266120 تاريخ النشر: تشرين الأول 13, 2019 الوقت: 18:47 الاقسام: عربيات  
الجيش اليمني يسقط طائرة تجسس للعدوان السعودي
إصابة طفلين بنيران المرتزقة في الضالع.. ومصرع مرتزقة بكمين في الجوف

الجيش اليمني يسقط طائرة تجسس للعدوان السعودي

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية الأحد طائرة تجسس لقوى العدوان السعودي في محافظة الحديدة فيما قتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان بعملية في محافظة الجوف شمال اليمن.

وأفاد مصدر عسكري بإسقاط طائرة تجسس لقوى العدوان أثناء تنفيذها مهام عدائية في منطقة الكيلو 16 في مدينة الحديدة.

وفي محافظة الجوف قتل عدد من مرتزقة العدوان وجرح آخرون بانفجار عبوة ناسفة استهدفتهم جنوب مجمع المتون.

وأحبط الجيش اليمنى واللجان الشعبية السبت محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي باتجاه شرق منطقة حيس وذلك ضمن خروقاتهم المتواصلة لوقف  إطلاق النار بمحافظة الحديدة.

وكانت وحدة الهندسة قد تمكنت، الجمعة من قتل مجموعة من المرتزقة، بالإضافة إلى تدمير مدرعة وآلية محملة بالأفراد بكمينين منفصلين غرب جبهة اليتمة بـ خب والشعف.

إلى ذلك أصيب طفلان، الأحد، بنيران مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في محافظة الضالع.

وأفاد مصدر محلي بإصابة طفلين نازحين بنيران مرتزقة العدوان في منطقة الفاخر بمديرية قعطبة الضالع.

وكان مرتزقة العدوان قد استهدفوا، الخميس منزل مواطن في سوق الفاخر ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا.

تجدر الإشارة إلى أن طيران العدوان استهدف في 24 سبتمبر الماضي منزل مواطن في منطقة حبيل السماعي بمديرية قعطبة الضالع ما أدى لسقوط 16 شهيدا معظمهم نساء وأطفال، وجريح واحد من المسعفين.

 

 
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مصدر الخبر: صنعاء ـ وكالات
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