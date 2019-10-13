تحدثت وسائل الإعلام السعودية، عن "الختم الإسرائيلي" على جوازات لاعبي منتخب السعودية في طريقه إلى رام الله.

ونشر موقع "سبق" السعودي، تقريرا حول كيفية دخول منتخب السعودية إلى رام الله، وإمكانية ختم جوازات لاعبي "الأخضر" بـ"الختم الإسرائيلي"، قبل المواجهة المرتقبة بين منتخب السعودية مع فلسطين في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وأوضح التقرير السعودي أن الدخول إلى رام الله سيكون عن طريق الأردن، وتسيطر 3 جهات على المعابر الحدودية، وهي الأردن، ثم المنطقة الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، وبعدها النقطة الفلسطينية في جسر الملك حسين.

ووصلت بعثة المنتخب السعودي مساء الجمعة مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة الأردنية "عمان".

ومن المقرر أن يحل المنتخب السعودي ضيفا على منتخب فلسطين في الجولة المقبلة من التصفيات يوم 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتي سيسافر فيها الأخضر للمرة الأولى من أجل خوض مباراته في مدينة رام الله الفلسطينية.