ضمن بطولة العالم بالكرة الطائرة المقامة حاليا في اليابان خسر المنتخب الايراني مباراته التي أقيمت اليوم أمام المنتخب الياباني.

وجاءت نتيجة الاشواط التي خسرها المنتخب الياباني على التوالي: الشوط الاول خسره المنتخب الايراني بنتيجة 16 - 25 ، أما الشوط الثاني فقد كافح المنتخب الايراني لكي يحقق الفوز على المنتخب الياباني بنتيجة 28 - 26. وفي الشوط الثالث خسر المنتخب الايراني مرة أخرى وبنتيجة 13 - 25. بينما شهد الشوط الرابع والأخير منافسة شديدة بين الفريقين ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي سفن المنتخب الايراني الذي خسر هذه المرة أيضا وبنتيجة 21 - 25.