|رقم الخبر: 266110
|تاريخ النشر: تشرين الأول 13, 2019
|الوقت: 16:55
|الاقسام: رياضة
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المنتخب الايراني بكرة الطائرة يخسر أمام نظيره الياباني
ضمن بطولة العالم بالكرة الطائرة المقامة حاليا في اليابان خسر المنتخب الايراني مباراته التي أقيمت اليوم أمام المنتخب الياباني.
وجاءت نتيجة الاشواط التي خسرها المنتخب الياباني على التوالي: الشوط الاول خسره المنتخب الايراني بنتيجة 16 - 25 ، أما الشوط الثاني فقد كافح المنتخب الايراني لكي يحقق الفوز على المنتخب الياباني بنتيجة 28 - 26. وفي الشوط الثالث خسر المنتخب الايراني مرة أخرى وبنتيجة 13 - 25. بينما شهد الشوط الرابع والأخير منافسة شديدة بين الفريقين ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي سفن المنتخب الايراني الذي خسر هذه المرة أيضا وبنتيجة 21 - 25.
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