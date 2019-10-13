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رقم الخبر: 266109 تاريخ النشر: تشرين الأول 13, 2019 الوقت: 16:55 الاقسام: رياضة  
مفاجأة.. كريستيانو رونالدو قد يعود لريال مدريد!

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو قد يعود لريال مدريد!

قد يعود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني السابق من جديد لتقمص ألوان النادي الملكي حسبما أوردت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد.

و رحل رونالدو عن ريال مدريد في الصيف قبل الماضي لينضم لفريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي ، و مع دخوله في المراحل الأخيرة من مسيرته الكروية ، يفكر اللاعب صاحب الـ 34 عاماً في انهاء مسيرته في فريق آخر بعد اليوفي الذي يربطه بعقد ينتهي في 2022.

و قد يحمل اللاعب حقيبته و يرحل في 2021 وسط رغبة قوية من فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي في استعادة خدماته في الفترة المقبلة.

و امتلك صاروخ ماديرا عدة عروض مؤخراً لإنهاء مسيرته في الدوري الأمريكي عبر فريق إنتر ميامي رفقة ديفيد بيكهام ، أو أحد أندية الدوري الصيني ، فضلاً عن عروض من الدوري القطري.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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