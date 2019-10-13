و رحل رونالدو عن ريال مدريد في الصيف قبل الماضي لينضم لفريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي ، و مع دخوله في المراحل الأخيرة من مسيرته الكروية ، يفكر اللاعب صاحب الـ 34 عاماً في انهاء مسيرته في فريق آخر بعد اليوفي الذي يربطه بعقد ينتهي في 2022.



و قد يحمل اللاعب حقيبته و يرحل في 2021 وسط رغبة قوية من فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي في استعادة خدماته في الفترة المقبلة.



و امتلك صاروخ ماديرا عدة عروض مؤخراً لإنهاء مسيرته في الدوري الأمريكي عبر فريق إنتر ميامي رفقة ديفيد بيكهام ، أو أحد أندية الدوري الصيني ، فضلاً عن عروض من الدوري القطري.