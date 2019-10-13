  • الأحد ١٣ صفر ١٤٤١
  • الأحد , أكتوبر 13, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 266108 تاريخ النشر: تشرين الأول 13, 2019 الوقت: 16:23 الاقسام: سياسة  
نولي اهمية بالغة للعلاقات الايرانية – الباكستانية
مستشارة رئيس الوزراء الباكستاني:

نولي اهمية بالغة للعلاقات الايرانية – الباكستانية

قالت المستشارة الاعلامية لرئيس الوزراء الباكستاني، كبيرة المتحدثين باسم رئاسة الوزراء في هذا البلد، السيدة "فردوس عاشق اعوان" : ان باكستان تولي اهمية بالغة الى علاقاتها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي تغريدة نشرتها بالتزامن مع زيارة عمران خان الحالية الى ايران، وصفت السيدة عاشق اعوان، هذه الزيارة بانها تساهم في الدفع بعجلة السلام والاستقرار في منطقة الخليج الفارسي نحو الامام،   

وتابعت المسؤولة الباكستانية : ان جهود عمران خان الهادفة الى ازالة التوتر، تدلّ على مدى ثقة القادة في العالم الاسلامي بجدراته في القيام بذلك.

و وصل رئيس وزراء باكستان عمران خان صباح اليوم الاحد الى طهران؛ يرافقه وفد رفيع المستوى يضم وزير الخارجية، وايضا المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني.

وكان في استقبال عمران خان لدى وصوله العاصمة طهران، وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 10/2227 sec