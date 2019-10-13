6 لاعبين ضمنوا مقعدهم في نهائيات البطولة الختامية تأهل اللاعب اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس، إلى نهائيات البطولة الختامية للتنس، التي ستقام في لندن خلال الشهر المقبل، للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية.