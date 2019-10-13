|رقم الخبر: 266107
|تاريخ النشر: تشرين الأول 13, 2019
|الوقت: 16:56
|الاقسام: رياضة
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6 لاعبين ضمنوا مقعدهم في نهائيات البطولة الختامية
تأهل اللاعب اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس، إلى نهائيات البطولة الختامية للتنس، التي ستقام في لندن خلال الشهر المقبل، للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية.
والتحق تسيتسيباس بـ نوفاك ديوكوفيتش و رافاييل نادال و روجر فيدرر ودانييل ميدفيديف ودومينيك ثيم، الذين ضمنوا التأهل إلى البطولة الختامية.
تسيتسيباس حقق هذا الموسم 44 انتصارًا وتعرض لـ 21 هزيمة ، وتوج بلقبي بطولة مارسيليا وإستوريل.
وتمكن تسيتسيباس من حجز مقعده رسميا في البطولة الختامية بعدما تغلب على ديوكوفيتش في ربع نهائي بطولة شنغهاي للتنس الأساتذة.
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