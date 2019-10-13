إسقاط طائرة تجسس للعدوان في الحديدة ومصرع مرتزقة بكمين في الجوف أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الأحد، طائرة تجسس لقوى العدوان خلال تنفيذها أعمال عدائية في محافظة الحديدة، فيما قتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان بكمين في محافظة الجوف.