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رقم الخبر: 266106 تاريخ النشر: تشرين الأول 13, 2019 الوقت: 16:21 الاقسام: عربيات  
إسقاط طائرة تجسس للعدوان في الحديدة ومصرع مرتزقة بكمين في الجوف

إسقاط طائرة تجسس للعدوان في الحديدة ومصرع مرتزقة بكمين في الجوف

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الأحد، طائرة تجسس لقوى العدوان خلال تنفيذها أعمال عدائية في محافظة الحديدة، فيما قتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان بكمين في محافظة الجوف.

وأفاد مصدر عسكري يمني لـ"المسيرة نت" بإسقاط طائرة تجسس لقوى العدوان أثناء تنفيذها مهاما عدائية في منطقة كيلو16 في الحديدة.

وفي محافظة الجوف لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم وجرح آخرون بانفجار عبوة ناسفة جنوب مجمع المتون.

وكانت وحدة الهندسة قد تمكنت، الجمعة من قتل مجموعة من المرتزقة، بالإضافة إلى تدمير مدرعة وآلية محملة بالأفراد بكمينين منفصلين غرب جبهة اليتمة بـ خب والشعف.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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