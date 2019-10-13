و ارتبط نيمار بإمكانية الرحيل عن الفريق الباريسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية و كان قريباً من المغادرة وسط انتظار من ريال مدريد و فريقه السابق برشلونة الإسباني.



و أفادت وسائل إعلام إسبانية اليوم الأحد أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد نجح في التوصل إلى اتفاق مع أديداس بالحصول على مساعدة في صفقة نيمار.



و ترغب الشركة الألمانية في وصول نيمار للريال و تقمصه ألوان اللوس بلانكوس لتشكل ضربة قوية لمنافستها شركة ( نايكي). و بموجب الاتفاق قد تدفع الشركة لريال مدريد مبلغاً يتراوح بين 70 و 80 مليون يورو ما يجعل النادي الملكي يملك المزيد من القوة المالية للدخول في مفاوضات ضم البرازيلي.

و قد تكلف صفقة رحيل عن نيمار مبلغاً يصل إلى 200 مليون يورو حيث يرفض رئيس النادي الفرنسي ، القطري ناصر الخليفي فكرة فقدان نجمه بأقل من ذلك علماً بأنه انضم للفريق في صيف 2017 من البارسا مقابل 222 مليون يورو.