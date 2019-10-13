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رقم الخبر: 266104 تاريخ النشر: تشرين الأول 13, 2019 الوقت: 16:17 الاقسام: سياسة  
نمكي: عمان تحظى بأهمية اقليمية بالغة لدى ايران
خلال استقبال وزير الصحة العماني؛

نمكي: عمان تحظى بأهمية اقليمية بالغة لدى ايران

اكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "سعيد نمكي"، ان ايران وعمان يقيمان على الدوام علاقات قائمة على اسس الصداقة والاخوة في مختلف المجالات كالصحية والدبلوماسية وغيرها؛ مضيفا ان سلطنة عمان تحظى باهمية اقليمية بالغة لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية.

جاء ذلك خلال اسقبال وزير الصحة الايراني، اليوم الاحد، نظيره العماني "عبيد السعيدي" بمطار مهراباد الدولي في طهران.

واعرب نمكي عن شكره للوزير العماني على قبوله دعوة الجمهورية الاسلامية الايرانية للمشاركة في اجتماع وزراء الصحة السادس والستين لمنظمة دول شرق البحر الابيض المتوسط الاممية.

كما هنأ نمكي وزير الصحة العماني بمناسبة منح بلاده "شهادة ازالة مرض الحصبة"، قائلا : نحن في ايران ايضا حصلنا على هذه الشهادة بالتزامن مع سلطنة عمان؛ رغم اننا بذلنا مزيدا من الجهود مقارنة بالسلطنة في مجال ازالة مرض الحصبة وذلك نظرا لمساحة البلاد الشاسعة.

وتطلع وزير الصحة الايرانين ان يتم خلال اجتماع وزراء الصحة لدول شرق البحر المتوسط في طهران، تبادل الخبرات للمساهمة في حل المشاكل على صعيدي الصحة والسلامة.

علما ان اجتماع وزراء الصحة لدول شرق البحر المتوسط سيعقد في نسخته السادسة والستين اعتبارا من 14 لغاية 17 تشرين الاول / اكتوبر الحالي في طهران.

وكان رئيس مكتب تمثيل منظمة شرق البحر المتوسط وصل فجر اليوم الاحد الى طهران، للمشاركة في هذا الحدث الدولي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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