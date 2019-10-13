يواصل الرئيس الايراني حسن روحاني ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مباحثات في العاصمة الايرانية، طهران.

ووصل رئيس الوزراء الباکستاني الی قصر سعد أباد شمالی طهران، حيث استقلبه رئيس الجمهورية الاسلامية حسن روحاني وعددا من المسؤولين وعلی رأسهم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف.

وتتناول المحادثات بين روحاني وعمران خان العلاقات الثنائية، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية.

وسيبحث الضيف الباكستاني مع المسؤولين الإيرانيين مبادرة لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة، اضافة الى مناقشة عدد من القضايا الاقليمية والدولية، بحسب وزارة الخارجية الباكستانية.

ومن المقرر أن يستقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، عمران خان.

وتأتي هذه الزيارة لعمران خان، بعد تصريح له علی هامش الجمعية العامة للامم المتحدة انه يلعب دور الوساطة بطلب الرئيس الاميرکي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان للحد من التصعيد بين الرياض وطهران.

وسيزور رئيس الوزراء الباکستاني الرياض بعد الانتهاء من زيارته لطهران.