يبتعد القمر عن الأرض تدريجيا وزادت سرعة ابتعاده إلى 3.8 سم في السنة، ورغم ذلك هناك علماء يؤكدون أن القمر يمكن أن يسقط على الأرض، لكن لحسن الحظ لن يحدث هذا قريبا.

وصرح عالم الفضاء الأمريكي جيسون بارنز قبل عامين، أن القمر قد يسقط على الأرض بعد 65 مليار عام، بحسب مجلة (فوربس).

وأوضح الباحث، أنه بحلول ذلك الوقت ستتباطأ سرعة دوران محور الأرض كثيراً. ووفقاً لتقديرات مختلفة، يمكن أن يحدث هذا في حوالي 50 مليار عام، عندما يحدث الرنين المداري بين الأجرام السماوية وفي هذه الحالة يمارس جرمان يدوران تأثيرا جاذبيا دوريا على بعضهما البعض فيغيران مدارات بعضهما البعض. نتيجة لذلك، لن يبتعد القمر، لكنه سينجذب إلى كوكبنا. ومن المثير للاهتمام، أن شمسنا يمكن أن تساعده في هذا.

بعد حوالي 5 مليارات سنة، سينتهي الهيدروجين داخل شمسنا، وهو مصدر طاقة النجوم. سينتقل نجمنا إلى مرحلة جديدة في تطورها، حيث يتحول إلى العملاق الأحمر. وسوف يزداد لمعان النجم، ويزيد الضغط داخله، وستبدأ القشرة الخارجية في التوسع. يمكن لأقوى انبعاثات من الغلاف الجوي للعملاق الأحمر تغيير مدار القمر بسرعة، مما يجبر الأخير للبدء في التحرك ببطء نحو الأرض.

ولن يكون هناك اصطدام كالذي نراه في مقطع الفيديو، فعندما يقترب القمر على مسافة 18 ألف كم من الأرض فإن التفاعل المد والجزر لكوكبنا مع القمر سوف يمزق الأخير إلى كومة هائلة من الحطام، وبعدها سيشكل جزء من الحطام حلقات حول الأرض مع مرور الوقت ، سيبدأ الجزء الرئيسي من الحلقات في الانهيار، وسوف تصطدم البقايا بالأرض.

على أي حال بحلول هذا الوقت ستكون الحياة على الأرض مستحيلة، وعندما تتحول الشمس إلى النجم الأحمر سيصل غلاف النجم الجوي إلى مدار الأرض، قبل ذلك، سيتم تدمير الكواكب الأقرب إلى الشمس، عطارد والزهرة، بالكامل.

يعتقد معظم المنظرين أن قمرنا تشكل منذ حوالي 4.5 مليار عام، من التحام المادة الناتجة بعد ارتطام كوكب بحجم المريخ بالأرض الناشئة.