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رقم الخبر: 266091 تاريخ النشر: تشرين الأول 13, 2019 الوقت: 15:59 الاقسام: منوعات  
نجاح زراعة جلد لرضيع حير الأطباء

نجاح زراعة جلد لرضيع حير الأطباء

نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تقريراً عن طفل صغير يبلغ من العمر 10 أشهر ولد بمرض نادر جعله بدون جلد، حتى أن والدته لم تستطع تقبيله أو احتضانه منذ ولادته حتى الآن.

وولد جعبري جراي في يناير عام 2019 في سان أنطوكيو بولاية تكساس، مصاباً بحالة مرضية غريبة حيث ولد بدون جلد تقريباً، وشخّص الأطباء حالته بأنها خلل بالنسيج الجلدي ما يترتب عليه حياته بدون جلد، ولم يستطع الأطباء مساعدة الطفل إلا بوضعه بالحاضنة لمدة 3 أشهر، ثم تم نقله إلى مستشفى تكساس للأطفال في هيوستن، ورجح الأطباء أنه تم تشخيص حالته المرضية بشكل خاطئ، وقام الأطباء في المستشفى الجديد بزراعة جلد نما في مختبر بوسطن من قبل فريق طبي متخصص في علاج ضحايا الحروق، حيث تم نقل الجلد إلى تكساس لإجراء العملية اللازمة له، ونجحت العملية ولكن ما زال الطفل في الرعاية المركزة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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