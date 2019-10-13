فاضت الشوارع الرئيسة في مدينة كربلاء المقدسة بجموع الزائرين المتجهين الى حرم ابي الضيم الامام الحسين بن علي عليهما السلام لتأدية زيارة الأربعين.

واظهرت مشاهد مصورة التقطت من الجو حشود الزائرين متجهة صوب قبلة الاحرار كسيل بشري اتشح بالسواد مواساة لصاحب العصر والزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف) في اربعينية الامام الحسين (سلام الله عليه).

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