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رقم الخبر: 266090 تاريخ النشر: تشرين الأول 13, 2019 الوقت: 14:56 الاقسام: عربيات  
شاهد بالفيديو: كربلاء المقدسة تتفجر بالزائرين لحرم سيد الشهداء

شاهد بالفيديو: كربلاء المقدسة تتفجر بالزائرين لحرم سيد الشهداء

فاضت الشوارع الرئيسة في مدينة كربلاء المقدسة بجموع الزائرين المتجهين الى حرم ابي الضيم الامام الحسين بن علي عليهما السلام لتأدية زيارة الأربعين.

واظهرت مشاهد مصورة التقطت من الجو حشود الزائرين متجهة صوب قبلة الاحرار كسيل بشري اتشح بالسواد مواساة لصاحب العصر والزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف) في اربعينية الامام الحسين (سلام الله عليه).

نتابع معا الفيديو المرفق..

 

كربلاء المقدسة
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مصدر الخبر: الوفاق / العالم
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