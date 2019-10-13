  • الأحد ١٣ صفر ١٤٤١
  • الأحد , أكتوبر 13, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 266079 تاريخ النشر: تشرين الأول 13, 2019 الوقت: 15:58 الاقسام: منوعات  
كشف سر ملحمة (الحب) القديمة

كشف سر ملحمة (الحب) القديمة

كشف الموقع الإلكتروني لجامعة بريستول البريطانية، أن علماء الجامعة عثروا على المقاطع القديمة للملحمة الفرنسية (رواية عن وردة) التي كتبت في القرن الثالث عشر.

ويفيد الموقع، بأن علماء الجامعة عثروا على هذه المخطوطات اليدوية المجهولة عن طريق الصدفة في مستودع أرشيف ووستر (إنجلترا). بحالة بائسة، لأنها استخدمت كمجلدات أو أغلفة لحفظ وثائق أخرى بسبب تكلفة ومتانة الورق.

وتتضمن هذه الأجزاء من ملحمة (الحب) وصفاً للقاء الشاعر وزهرة الروز (قصة حب رمزية)، باستخدام المؤلف استعارات تصف العلاقة بين العشاق.

ووفقا لرأي العلماء، فإن المحتوى الإباحي لهذه الأجزاء كانت السبب في سحبها من الملحمة.

ملحمة (رواية عن وردة) تعبر عن قصة حب رمزية ، كتبت باللغة الفرنسية القديمة . وتتكون من جزأين. كتب الأول أعوام 1225-1230 والجزء الثاني الذي يصف البحث عن الوردة عام 1275. بطل الجزء الثاني هو شاعر يستيقظ في حديقة رائعة ويقع في حب برعم وردة، ومن ثم يبدأ في البحث عنه.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/1887 sec