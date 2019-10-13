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رقم الخبر: 266078 تاريخ النشر: تشرين الأول 13, 2019 الوقت: 14:22 الاقسام: رياضة  
ميدالية برونزية واحدة حصاد ايران في مسابقات الشطرنج الدولية للفئات العمرية
التي جرت في الهند ..

ميدالية برونزية واحدة حصاد ايران في مسابقات الشطرنج الدولية للفئات العمرية

حصدت الايرانية (آنوشا مهديان) ميدالية برونزية في المسابقات الدولية بالشطرنج التي جرت في الهند، حيث كانت حصيلة ايران في هذه المنافسات للفئات العمرية تحت (14 سنة و16 سنة و18 سنة) هي فوزان وتعادل واحد و3 هزائم.

ففي الدوري الحادي عشر استطاع كل من برنيان قمي (بنات تحت 14 سنة) وآنوشا مهديان (بنات تحت 16 سنة) من تحقيق الفوز، فيما تعادل آرش داغلي (تحت 16 سنة)، وخسر كل من آرين غلامي (للذكور تحت 18 سنة) وطناز ازلي (بنات تحت 18 سنة) ووصال حامدي نيا (بنات تحت 18 سنة).

وحصلت آنوشا مهديان على الميدالية البرونزية باحتلالها للمركز الثالث، وجاء آرش داغلي بالمركز الرابع – على انه وصاحب المركز الثاني حصلا على نفس الامتياز ولكنه جاء رابعاً لفرق سرعة الوقت – وحل آرين غلامي بالمركز الخامس.

ومن الجدير بالذكر ان عدد المتسابقين في هذه البطولة كان 465 من 63 دولة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص
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