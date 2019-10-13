بلغت الأمريكية الشابة كوكو جوف، أول نهائي لها في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات، بفوزها بسهولة على أندريا بتكوفيتش، بنتيجة 6-4 و6-4، في بطولة لينز المفتوحة السبت.

وأصبحت جوف (15 عاما) أصغر لاعبة تتأهل لنهائي إحدى بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات منذ نيكول فايديسوفا التي فازت بلقب بطولة طشقند المفتوحة عام 2004 وعمرها 15 عاما أيضا.

وبلغت جوف، القرعة الرئيسية للبطولة رغم خسارتها في التصفيات، قبل أن يتم إبلاغها بأنها ستخوض مباراة الدور الأول بعد انسحاب منافستها في التصفيات قبل المباراة الافتتاحية.

واستغلت جوف، الفرصة لتقدم أداء رائعا وتبلغ النهائي، لتواجه بطلة فرنسا المفتوحة السابقة إيلينا أوستابنكو.

وواجهت اللاعبة الأمريكية، 10 نقاط لكسر إرسالها، لكنها أنقذت 9 منها أمام بتكوفيتش في قبل النهائي، قبل أن تحسم الانتصار في ثاني نقطة للفوز بالمباراة.

وقالت جوف (هذا جنون. أعتقدت أنني ودعت التصفيات والآن بلغت النهائي. لينز مكاني المفضل).

وتابعت (كانت واحدة من أفضل المباريات التي قدمتها. سددت أندريا الكثير من الضربات الناجحة ومارست الضغط عليّ).

ونوهت (كنت أقاتل على كل نقطة حتى خلال نقاط كسر الإرسال التي كنت متأخرة فيها. حاولت إبقاء الكرة في الملعب وأن أدفعها لمواصلة اللعب).