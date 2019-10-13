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رقم الخبر: 266075 تاريخ النشر: تشرين الأول 13, 2019 الوقت: 14:12 الاقسام: عربيات  
المواكب الحسينية في كربلاء أكثر من 10 الآف ومن 21 دولة

المواكب الحسينية في كربلاء أكثر من 10 الآف ومن 21 دولة

كشف قسم المواكب والشعائر الحسينية في العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية عن اعداد المواكب العراقية والعربية والاجنبية التي وصلت كربلاء لاحياء مراسم زيارة الاربعين لهذا العام 1441هـ.

وقال رئيس قسم الشعائر والمواكب الحسينية في العراق والعالم الاسلامي رياض نعمة السلمان في بيان للعتبة "بلغ عدد المواكب التي تم تسجيلها في القسم اكثر من (10700) موكب من بينها مواكب عربية واجنبية من (21) دولة تنوعت ما بين مواكب لتقديم الخدمة واخرى لاحياء العزاء".

واضاف, تم وضع خطة بالتعاون مع الدائرة القانونية لقيادة شرطة كربلاء لأجل تسجيل المواكب قانونيا.

واشار السلمان, الى ان"القسم وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة قام بتهيئة طرق واماكن مخصصة للمواكب داخل مركز المدينة لتسهيل انسيابية حركة المواكب المعزية وعدم مضايقتها للزائرين واعاقة حركتهم فضلا عن وضع جدول يومي لدخول المواكب الى العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية".

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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