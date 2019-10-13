أكد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" ان إيران قوة إقليمية عظمى ولا يمكن ألا ان تكون لديها مصالحها الخاصة ويجب أن تعامل باحترام.

جاء ذلك في مقابلة اجرتها قناة "روسيا اليوم" مع بوتين قبيل توجهه الى السعودية.

واضاف الرئيس الروسي: إذا وظفنا علاقاتنا مع إيران والسعودية والإمارات فأعتقد أن بإمكاننا إيجاد ما يحقق مصلحة مشتركة.

وتابع قائلا: دور الوسيط ليس هو الأكثر حمداً وشركاؤنا في إيران أو في السعودية ليسوا بحاجة إلى وساطة.

وفي جانب آخر قال بوتين: الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحدها الحكم الذي يحدد ما إذا كانت إيران تفي بالتزاماتها أم لا.

وفيما يتعلق بقضايا المنطقة قال بوتين: ان روسيا لم تؤيد خطط الولايات المتحدة بشأن العراق بل وحذرت من العواقب السلبية المحتملة.

واضاف : نعول جدا على أن العراق اليوم سوف يتطور في منحى إيجابي بغض النظر عن بعض المشاكل الداخلية.

ومضى قائلا: شركاؤنا الغربيون خدعونا وقصفوا قوات القذافي والأراضي الليبية مؤولين قرارا أمميا على هواهم.

وقال الرئيس الروسي: نحن ذهبنا إلى سوريا لدعم الحكومة الشرعية، تحديدا الشرعية.

واردف قائلا: لم يكن بوسعنا السماح ببدء تسلل المسلحين من سوريا إلى الأراضي الروسية.

وحول استهداف منشآت ارامكو النفطية في السعودية قال بوتين: قلت لولي العهد السعودي إننا مستعدون لتقديم كل ما يطلب منا من أجل التحقيق بدقة في حادث أرامكو.

واضاف: من غير الصحيح تحديد من هم المذنبون في حادث أرامكو قبل جمع الأدلة.