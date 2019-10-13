أحرز كونور مكديفيد هدف التقدم مع تبقي 10 دقائق و16 ثانية على النهاية كما سجل ليون دريسيتل هدفين وصنع هدفا آخر ليهيمن إدمونتون أويلرز على الفترة الثالثة ويهزم نيويورك رينجرز 4-1 ويظل بلا هزيمة في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية.

وحقق أويلرز انتصاره الخامس في أول 5 مباريات بالموسم لأول مرة منذ 1985-1986 وأصبح أول فريق في تاريخ دوري هوكي الجليد يفتتح الموسم بـ5 انتصارات بعد تأخره في النتيجة في كل مباراة.

وسجل داستن براون هدفا وصنع 2 ليقود لوس أنجلوس كينجز للفوز بمباراته الأولى على ملعبه بنتيجة 7-4 على ناشفيل بريدتورز.

وأحرز كينجز ثلاثة أهداف في الدقيقة الأخيرة بعد أن عادل بريدتورز النتيجة قبل 8 دقائق و30 ثانية على النهاية.

وفرط لوس أنجلوس في تقدمه بفارق ثلاثة أهداف في الفترة الثالثة بعد أن سجل كولتون سيزونز ومات دوتشيني وفيكتور أرفيدسون ليجعلوا النتيجة 4-4.

وفي مباريات أخرى، تغلب كولورادو أفالانش 3-2 على أريزونا كايوتس بعد وقت إضافي، وفاز مونتريال كندينز 6-3 على سانت لويس بلوز، وتفوق بيتسبرج بنجوينز 7-4 على مينيسوتا وايلد الذي بقي بلا أي انتصار.

وفاز بوسطن بروينز 3- 0 على نيوجيرزي ديفلز، كما تغلب وينيبيج جيتس 3-2 على شيكاغو بلاكهوكس بعد وقت إضافي، وانتصر واشنطن كابيتالز 4-1 على دالاس ستارز ونيويورك ايلاندرز 3-2 على فلوريدا بانثرز بضربات الترجيح.