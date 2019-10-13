|رقم الخبر: 266073
|تاريخ النشر: تشرين الأول 13, 2019
|الوقت: 14:22
|الاقسام: رياضة
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إدمونتون أويلرز يحقق إنجازا تاريخيا في دوري هوكي الجليد
أحرز كونور مكديفيد هدف التقدم مع تبقي 10 دقائق و16 ثانية على النهاية كما سجل ليون دريسيتل هدفين وصنع هدفا آخر ليهيمن إدمونتون أويلرز على الفترة الثالثة ويهزم نيويورك رينجرز 4-1 ويظل بلا هزيمة في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية.
وحقق أويلرز انتصاره الخامس في أول 5 مباريات بالموسم لأول مرة منذ 1985-1986 وأصبح أول فريق في تاريخ دوري هوكي الجليد يفتتح الموسم بـ5 انتصارات بعد تأخره في النتيجة في كل مباراة.
وسجل داستن براون هدفا وصنع 2 ليقود لوس أنجلوس كينجز للفوز بمباراته الأولى على ملعبه بنتيجة 7-4 على ناشفيل بريدتورز.
وأحرز كينجز ثلاثة أهداف في الدقيقة الأخيرة بعد أن عادل بريدتورز النتيجة قبل 8 دقائق و30 ثانية على النهاية.
وفرط لوس أنجلوس في تقدمه بفارق ثلاثة أهداف في الفترة الثالثة بعد أن سجل كولتون سيزونز ومات دوتشيني وفيكتور أرفيدسون ليجعلوا النتيجة 4-4.
وفي مباريات أخرى، تغلب كولورادو أفالانش 3-2 على أريزونا كايوتس بعد وقت إضافي، وفاز مونتريال كندينز 6-3 على سانت لويس بلوز، وتفوق بيتسبرج بنجوينز 7-4 على مينيسوتا وايلد الذي بقي بلا أي انتصار.
وفاز بوسطن بروينز 3- 0 على نيوجيرزي ديفلز، كما تغلب وينيبيج جيتس 3-2 على شيكاغو بلاكهوكس بعد وقت إضافي، وانتصر واشنطن كابيتالز 4-1 على دالاس ستارز ونيويورك ايلاندرز 3-2 على فلوريدا بانثرز بضربات الترجيح.
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