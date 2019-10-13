الرئیسیة
عناوین الاخبار
سیاسة
>
عربیات
>
دولیات
>
محليات
اقتصاد
ثقافة و فن
سیاحة
رياضة
اجتماعيات
علوم و تکنولوجيا
منوعات
الوسائط المتعددة
مقابلات
مقالات و آراء
الأحد ١٣ صفر ١٤٤١
الأحد , أكتوبر 13, 2019
نبذة عنا
الاتصال بنا
الاشتراک
آر اس اس
مواقع صدیقة
عاجل :
ترامب يطعن اردوغان والأكراد في الظهر معاً.. ويسمح بفرض عقوبات شديدة على تركيا
مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في نيويورك
بوتين يدعو جميع القوات الأجنبية على أراضى سوريا للرحيل
وزير ياباني يقر بعدم جدوى الدفاع الصاروخي الأمريكي ضد روسيا
السعودية توافق على أن تكون البقرة الحلوب لأميركا
للمزید
رقم الخبر: 266071
تاريخ النشر: تشرين الأول 13, 2019
الوقت: 14:03
الاقسام: سياسة
لمحة عن العلاقات الايرانية الباكستانية
الکلمات المفتاحية
العلاقات الايرانية الباكستانية
ايران
الوفاق
مصدر الخبر: الوفاق / ارنا
الاخبار متعلقة
الفريق الايراني لكرة السلة يفوز بميداليه ذهبية
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
وزير الدفاع يؤكد الاستفادة من تقنيات النانو في الصناعات الدفاعية
عمران خان يغادر اسلام اباد متوجها الى طهران
قائد الثورة يحضر مراسم تخرج ضباط جامعة "امام حسين (ع)"
الرئيس روحاني يوقع النظام التاسيسي للمنظمة الوطنية لتنمية المواهب
عالم سني ايراني: مسيرة الاربعينية حركة نابعة من حب أهل البيت عليهم السلام
الشرطة الايرانية: لا يوجد أي هاجس أمني عند المنافذ الحدودية مع العراق
ولايتي: لاستمرار التعاون حتى القضاء على الارهاب نهائيا
لاريجاني: اتحاد البرلمانات الدولي فرصة هامة لمناقشة اوضاع المنطقة
مسؤول ايراني: 40 الف زائر اجنبي توجهوا الى كربلاء عبر حدود شلمجة
محافظا خوزستان والبصرة يجتمعان على الحدود
ظريف: نعارض بقوة حيازة الاسلحة النووية
روحاني يستقبل عمران خان
قائد الثورة: الحرس الثوري يتمتع بالعزة والرفعة على الصعيدين الداخلي والخارجي
رئيس الوزراء الباكستاني يصل الى طهران
هزة ارضية بقوة 4.6 ريختر تلحق اضرارا مادية بمحافظتي جهارمحال وبختياري وخوزستان
بوتين: إيران قوة إقليمية عظمى يجب أن تعامل باحترام
ایران ترسل 200 حافلة ركاب للعراق لنقل الزوار
لمحة عن العلاقات الايرانية الباكستانية
شاهد: تفاصيل ملابسات انفجار ناقلة النفط الايرانية
وقف تسرب النفط من السفينة الايرانية في البحر الاحمر
هل ينجح حرس الثورة الاسلامية في صناعة النسخة الايرانية من سلاح "تور أم 2"؟
عمران خان يزور إيران.. هل هناك مهمة على عاتقه؟
طهران: ناقلة النفط استهدفت مرتين في غضون نصف ساعة
مكتب الرئيس الايراني: نرحب بموقف السعودية الجديد
الحرس الثوري يزيح الستار عن زوارق بحرية بسرعة 90 عقدة بحرية
شمخاني: القرصنة في الممرات البحرية الدولية لن تمر دون رد
الحرس الثوري: الاعداء وصلوا الى مرحلة التوسل
قائد عسكري: المعدات الدفاعية الايرانية بثت الرعب في قلوب الاعداء
كاريكاتير
بدء مناورات برية مفاجئة للجيش الايراني شمال غرب البلاد
الشرطة الايرانية: قضينا على خلية ارهابية خططت لتفجير مرقد السيدة المعصومة (س)
ظريف: ايران ستتخذ الخطوة الرابعة اذا امتنع الطرف الاخر عن الوفاء بالتزاماته
كمالوندي: الغرب قلق إزاء تطور الصناعة النووية الإيرانية
صالحي: إيران ستطلق القسم الثانوي من مفاعل اراك للمياه الثقيلة غضون أسبوعين
ظريف: الأوروبيون ليسوا في وضع يسمح لهم بالانسحاب من الاتفاق النووي
قائد حرس الحدود: زوار الامام الحسين (ع) لديهم رسالة قاصمة للمثلث العبري العربي الغربي
شاهد: تفاصيل ملابسات انفجار ناقلة النفط الايرانية
ايران توافق على تعديلات في الاتفاق النووي
اقامة مراسم تأبين الشيخ حسين الكوراني في قم
وضع قمر "طلوع" الصناعي على المدار عبر صاروخ محلي الصنع
وقف تسرب النفط من السفينة الايرانية في البحر الاحمر
هل ينجح حرس الثورة الاسلامية في صناعة النسخة الايرانية من سلاح "تور أم 2"؟
صواريخ الحرس كانت موجهة نحو قاعدتين وبارجة اميركية
ظريف: الحكومة السعودية نفسها غير مقتنعة بالاتهامات الموجهة إلى إيران
قائد الثورة: لن نتفاوض مع امريكا في اي مستوى كان
عمران خان يزور إيران.. هل هناك مهمة على عاتقه؟
تشغيل خط انتاج أدوات التكديس الدفاعية المتطورة
قائد الثورة الاسلامية: مسيرة الاربعين لا نظير لها في التاريخ
طهران: ناقلة النفط استهدفت مرتين في غضون نصف ساعة
ظريف لــ "سي ان ان": "حرب شاملة" ستندلع إن ضربت إيران عسكريا
مكتب الرئيس الايراني: نرحب بموقف السعودية الجديد
الحرس الثوري يزيح الستار عن زوارق بحرية بسرعة 90 عقدة بحرية
مشاركة 20 مليون زائر بمسيرة الاربعين ثقيلة على العدو وتدفعته لخلق المتاعب
الطيران الحربي للجيش يمارس تمارين بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس
All Content
by
alvefagh
is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International License
.
اجرا:تارنماجستر