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رقم الخبر: 266070 تاريخ النشر: تشرين الأول 13, 2019 الوقت: 14:00 الاقسام: سياسة  
ایران ترسل 200 حافلة ركاب للعراق لنقل الزوار

ایران ترسل 200 حافلة ركاب للعراق لنقل الزوار

اعلن المدير التنفيذي لمنظمة منطقة "اروند" التجارية الحرة الحدودية والواقعة بجنوب غرب ايران ، عن ارسال 200 حافلة ركاب للعراق مساء السبت للمساهمة بنقل زوار اربعينية الامام الحسين (ع).

وأوضح "اسماعيل زماني" في مؤتمر صحافي اليوم الاحد، أن تدفق الزوار هذا العام فاق التوقعات، بحيث سيبلغ عدد الزوار المستخدمين للمنفد الحدودي (شلمجة) مليون زائر.

وبيّن أن ارسال الحافلات الايرانية ساهم بانخفاض سعر أجرة النقل الى 1.5 مليون ريال (الدولار=42 الف ريال) هبوطا من نحو 7 ملايين ريال، فيما يبلغ السعر الرسمي للاجرة 1.2 مليون ريال.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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