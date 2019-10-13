فاز فالتيري بوتاس بجائزة اليابان الكبرى يوم الأحد وانتزع فريقه مرسيدس لقب الصانعين ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات للعام السادس على التوالي.

وبهذه النتيجة أصبح السائق الفنلندي هو الوحيد القادر على حرمان زميله لويس هاميلتون من انتزاع لقب السائقين للمرة السادسة مما ضمن لمرسيدس تحقيق الثنائية للمرة السادسة على التوالي في إنجاز لا سابق له.

واحتل هاميلتون، الذي نال نقطة إضافية لتسجيل أسرع لفة، المركز الثالث ويتصدر الترتيب العام برصيد 64 نقطة مع تبقي أربعة سباقات، وجاء سيباستيان فيتل سائق فيراري في المركز الثاني بعد أن كان أول المنطلقين.