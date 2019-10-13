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رقم الخبر: 266066 تاريخ النشر: تشرين الأول 13, 2019 الوقت: 13:15 الاقسام: رياضة  
لشبونة يغير اسم ملعبه لتكريم النجم كريستيانو رونالدو

لشبونة يغير اسم ملعبه لتكريم النجم كريستيانو رونالدو

يفكر نادي سبورتنغ لشبونة في إطلاق اسم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، على ملعب النادي المسمى حاليا "خوسيه ألفالادي".

ونقلت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، تصريحات فريديريكو فارانداس رئيس لشبونة عن تغيير اسم ملعب النادي بقوله: "إنها فرضية نضعها في اعتبارنا، ونحن سنكون فخورين بها".

وأضاف: "رونالدو سيظل دائما أحد أعظم رموز تاريخ نادينا ونفخر بارتباط اسم رونالدو بنا، وأن اسم أفضل لاعب في العالم يتم دمجه مع سبورتنغ لشبونة".

ويفكر لشبونة في أكثر من اسم للملعب النادي مثل: "CR7 Arena" أو "ملعب كريستيانو رونالدو"، و هناك سيناريو آخر أكثر شعبية وهو الجمع بين الاسم الحالي واسم رونالدو من خلال تسميته بملعب " CR7 José Alvalade".

يذكر أن بداية مسيرة صاروخ ماديرا الكروية كانت في سبورتنغ لشبونة، وشارك مع الفريق الأول موسما واحدا فقط، قبل أن ينتقل لمانشستر يونايتد مطلع موسم 2004-2005، ويبدأ تألقه الحقيقي منذ تلك اللحظة.

 

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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