استقبل الرئيس الايراني حسن روحاني رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، والذي وصل اليوم الاحد الى طهران.

وجرت مراسم استقبال رسمية للضيف الباكستاني من قبل الرئيس الايراني حسن روحاني وذلك في مجمع سعد اباد الثقافي في طهران ومن ثم بدأ الجانبان محادثاتهما الرسمية حول تعزيز العلاقات الثنائية واخر مستجدات القضايا الاقليمية.

هذا ومن المقرر ان يعقد الرئيس روحاني وعمران خان مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات للرد على اسئلة المراسلين.

وستكون القضايا الاقليمية والدولية واخر تطورات العلاقات الثنائية بين ايران وباكستان من اهم محاور مفاوضات عمران خان مع المسؤولين في طهران.

كما سيلتقي رئيس وزراء باكستان خلال الزيارة بقائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي.