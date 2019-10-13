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رقم الخبر: 266064 تاريخ النشر: تشرين الأول 13, 2019 الوقت: 15:59 الاقسام: ثقافة وفن  
«الدومينو» الإيراني يتنافس على الجائزة الذهبية في ألمانيا

«الدومينو» الإيراني يتنافس على الجائزة الذهبية في ألمانيا

سيعرض الفيلم السينمائي الإيراني الألماني المشترك بعنوان «الدومينو» للمخرجة لاله برزكر في قسم المنافسة الرئيسية (الجائزة الذهبية) لمهرجان «هوف» السينمائي في ألمانيا.

ويخوض الفيلم تجربته الدولية الأولى في الدورة الثالثة والخمسين من هذا المهرجان الألماني الذي يعد أحد أهم الأحداث الثقافية في ألمانيا حيث تقام منذ 1967 بغرض التعرف على المخرجين الشباب والجدد الذين يقدمون نموذجا سينمائيا جديدا للجمهور.

وقد شارك العديد من صانعي الأفلام الكبار في تاريخ السينما مثل بيتر جاكسون وجيم جارموش وويم ويندرز وفيرنر هيرزوغ وآخرين في الدورات السابقة من هذا المهرجان حيث عرضوا أفلامهم الأولى خلال هذه التظاهرة الفنية .

ويروي الفيلم احداثا تقع في الحياة اليومية لفتاة تدعى «يلدا" التي تواجه العديد من المشكلات العائلية والاجتماعية، رغم نجاحها في الدراسة والعمل ، وإنها تسعى جاهدة لتغيير الظروف.

وقد وقف فريق تمثيل الفيلم من سونیا سنجري، کيوان محمدي، آرش عفيف، فرخ مهر کيوان، رضا خسروي، ومحمد رضا برزكر قبل سنة أمام الكاميرا وانطلقت عملية التصوير في لوكيشنات تقع في العاصمة طهران.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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