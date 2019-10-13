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رقم الخبر: 266063 تاريخ النشر: تشرين الأول 13, 2019 الوقت: 15:59 الاقسام: ثقافة وفن  
فيلم ايراني يترشح لجائزة مهرجان بوسان الكوري

فيلم ايراني يترشح لجائزة مهرجان بوسان الكوري

نال الفيلم «سينما دانكي» للمخرج الايراني «شاهد احمدلو» قبول لجنة التحكيم في مهرجان «بوسان» السينمائي الكوري الجنوبي والتي رشحته للحصول على جائزة المهرجان في مجال «النافذة على اسيا».

ولقي فيلم «سينما دانكي»، خلال حضوره الدولي الاول في مهرجان بوسان، اقبالا واسعا من قبل المشاركين، حيث عقدت له ندوات حوارية نظرا لرغبة المشاهدين الكوريين في التعرف على هذا الفيلم الايراني.

علما، ان الفيلم الايراني المرشيح لنيل جائزة «كيم جي سوك» في مهرجان بوسان الكوري الجنوبي، يواجه منافسة قوية من قبل فيلم «سيرك الحياة» للمخرج الباكستاني «سرمد سلطان».

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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