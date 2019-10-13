|رقم الخبر: 266062
|تاريخ النشر: تشرين الأول 13, 2019
|الوقت: 13:05
|الاقسام: اقتصاد
|
خلال ستة اشهر..
نمو الصادرات غير النفطية عبر جمارك هرمزكان بمقدار 147%
بندرعباس / 13 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – شهدت صادرات السلع غير النفطية عبر جمارك هرمزكان خلال الستة اشهر الاخيرة نموا بمقدار 147 بالمائة.
واعلن رئيس منظمة الصناعة والتعدين والتجارة في محافظة هرمزكان "خليل قاسمي" انه خلال الستة اشهر الاخيرة من العام الحالي تم تصدير 15 مليار و263 مليون دولار من السلع غير النفظية عبر جمارك المحافظة بزيادة قدرها 147بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي .
واضاف ان السلع المصدرة شملت صخور الحديد وبليمرات الاثيلين والزفت والاسمدة المعدنية والكيماوية .
ونوه قاسمي ان الخطة التصديره لهذا العام كانت تنص على تصدير 12.5 ملياردولار من السلع ولكن لحد الان نحن متقدمين عن الخطة بمقدار 122بالمائة .
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر