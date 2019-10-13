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رقم الخبر: 266061 تاريخ النشر: تشرين الأول 13, 2019 الوقت: 15:59 الاقسام: ثقافة وفن  
«معهد السياقة» الايراني يحصد جائزة التحكيم لمهرجان سيئول

«معهد السياقة» الايراني يحصد جائزة التحكيم لمهرجان سيئول

حصد الفيلم السينمائي الايراني «معهد السياقة» للمخرجة السيدة «مرضية رياحي» الجائزة الخاصة للجنة التحكيم في مهرجان الافلام النسوي، والذي استضافته العاصمة الكورية سيئول في نسخته الثالثة عشرة لهذا العام.

وقررت اللجنة المحكمة لهذا المهرجان ان تمنح جائزتها الخاصة الى المخرجة الايرانية «رياحي» على فيلمها «معهد السياقة» من بين نظيراتها اللاتي مثلن العديد من بلدان العالم في هذا المهرجان.

وجاء في البيان الصادر عن لجنة التحكيم في مهرجان سيئول السينمائي للسيدات: ان فيلم «معهد السياقة» انتاج سينمائي متألق، واستطاع ان يسرد احداثه بلغة البساطة؛ لجنة تحكيم المهرجان اجمعت دون اختلاف في الراي على منح جائزتها الخاصة الى هذا الاثر السينمائي.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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