وقال مساعد وزير التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحية الايراني بويا محموديان، في تصريح أدلى به على هامش زيارة تفقدية للآثار التاريخية والصناعات اليدوية في سيرجان/ جنوب شرق/، إن هذا المؤتمر سينعقد في غضون الشهرين المقبلين بحضور رؤساء بلديات 38 مدينة ذات شهرة عالمية في الصناعات اليدوية.

واضاف محموديان، إن برنامجا أعد للتعريف بالطاقات والامكانيات المتوفرة في محافظة كرمان /جنوب شرق/ لاسيما مدينة سيرجان الى بلدان العالم.

وتابع: إن مدينة سيرجان تحظى بطاقات فنية وحرف وصناعات يدوية كبيرة وسيتم تدشين متحف وسوق لمنتجات الحرف اليدوية في هذه المدينة.