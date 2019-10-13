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رقم الخبر: 266060 تاريخ النشر: تشرين الأول 13, 2019 الوقت: 15:59 الاقسام: ثقافة وفن  
سيرجان الايرانية تستضيف مؤتمر رؤساء بلديات المدن ذات الصناعات اليدوية العالمية

سيرجان الايرانية تستضيف مؤتمر رؤساء بلديات المدن ذات الصناعات اليدوية العالمية

تستضيف مدينة سيرجان/ جنوب شرق ايران/ مؤتمر رؤساء بلديات مدن الصناعات اليدوية ذات الشهرة العالمية.

وقال مساعد وزير التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحية الايراني بويا محموديان، في تصريح أدلى به على هامش زيارة تفقدية للآثار التاريخية والصناعات اليدوية في سيرجان/ جنوب شرق/، إن هذا المؤتمر سينعقد في غضون الشهرين المقبلين بحضور رؤساء بلديات 38 مدينة ذات شهرة عالمية في الصناعات اليدوية.

واضاف محموديان، إن برنامجا أعد للتعريف بالطاقات والامكانيات المتوفرة في محافظة كرمان /جنوب شرق/ لاسيما مدينة سيرجان الى بلدان العالم.

وتابع: إن مدينة سيرجان تحظى بطاقات فنية وحرف وصناعات يدوية كبيرة وسيتم تدشين متحف وسوق لمنتجات الحرف اليدوية في هذه المدينة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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