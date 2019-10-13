اشاد العالم السني والنائب عن أهالي كردستان في مجلس خبراء القيادة في ايران ماموستا فایق رستمي بزيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام ووصفها بمثابة حركة نابعة من حب أهل البيت عليه السلام.

وعدّ فايق رستمي، في تصريح لفارس، مسيرة الاربعينية بمثابة حركة وهجرة دافعها حب اهل البيت عليهم السلام والصالحين وفي الحقيقة فإن أي شخص يحمل عشقا ومحبة للرسول الاكرم (ص) وأهل البيت لاسيما الامام الحسين عليه السلام يمشي مسافات طويلة ويذهب لتقديم الخدمات فإن ذلك يعد نبعاً صافيا ومكافحة للظلم وإحياء لفريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لذلك فإن هذه الزيارة هي حركة مقبولة ومحترمة من وجهة نظر الاسلام.

وعدّ التجمع في المساجد والاماكن المقدسة وإقامة الشعائر الدينية بأنها تنزل الرحمة والبركة وكلما كانت أكبر كان تأثيرها أعظم كما أن مسيرة الاربعينية لاتستثنى من هذه القاعدة.

ووصف مراسم الزيارة الاربعينية ومسيراتها وزيارة القبر الطاهر للامام الحسين عليه السلام والذي يجتذب كل عام ملايين الاشخاص من اقصى مناطق العالم فإنه فضلا عن البركات المعنوية فإنه يثمر عن تعرف المسلمين على بعضهم البعض من كل قومية وطائفة ولغة ولهجة ويوطد أواصر الاخوة فيما بينهم ويتحول ذلك المكان الى مركز لتعزيز الوحدة والتكاتف والتعاضد بين المسلمين.

ونوه الى أنه رغم الحملات الاعلامية والمؤامرات المشؤومة التي يحيكها أعداء الاسلام بهدف إحداث فجوة بين المسلمين الا أن المسلمين سنة وشيعة يحترمون عقائد بعضهم البعض ويحبطون مخططات الاعداء بتواجدهم في الساحة كما أن حضورهم في مسيرات الاربعينية بمثابة مركز لوحدة المسلمين ينبغي أن تحوز على الاهتمام.

ووصف هذه المسيرات بمثابة رمز للتجمعات في مواجهة الظلم والاستبداد والاحتجاج عليه في الماضي والحاضر وعلى المسلمين إبداء ردود الافعال حيال الظلم وأن يعملوا على إزالته.