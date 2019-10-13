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رقم الخبر: 266058 تاريخ النشر: تشرين الأول 13, 2019 الوقت: 15:59 الاقسام: ثقافة وفن  
إيران تقيم اربعة مواكب ثقافية وسينما متنقلة لزوار الأربعين

إيران تقيم اربعة مواكب ثقافية وسينما متنقلة لزوار الأربعين

أعلنت العلاقات العامة لجمعية سينما الشباب الإيرانيين ان الجمعية ستقيم أربعة مواكب ثقافية لعرض الأفلام وخدمات ثقافية لزوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام والمواكب الحسينية على الحدود الإيرانية العراقية.

وقال السيد صادق موسوي المدير التنفيذي للجمعية ان وحدة السينما المتنقلة في الجمعية اقامت أربعة أروقة فنية وملتقيات ثقافية في إطار أربعة مواكب ثقافية في أربع مدن شلمجة ومهران وجذابة وخسروي على الحدود الغربية للبلاد لتقديم خدمات ثقافية وعرض أفلام تناسب هذه التظاهرة الدينية.

وتابع ان الجمعية تقدم هذه الخدمات للسنة الثانية على زوار الأربعينة وهو مظهر اعلامي يسوق لمفاهيم الخير والتسامح والمفاهيم الإسلامية في التنوع بالخدمات الثقافية والفنية المقدمة، لسد الحاجة الثقافية لزوار الإمام الحسين عليه السلام وتوفير الترفيه والتسلية لهم عبر عرض مجموعة من الأفلام خدمة لهم أثناء موسم المسيرة والزيارة الأربعينية.

وأضاف موسوي ان وحدة السينما المتنقلة في الجمعية تعرض في هذه المواكب أفلام «يوم الواقعة» للمخرج شهرام اسدي وفيلم «خطوات العشق» للمخرج حميد بهمني ورباعية «هيهات» من إخراج دانش اقباشاوي، هادي ناييجي، هادي مقدم‌‌دوست والسیدروح‌الله حجازي فضلاً عن عرض خمسة عشر فيلما وثائقيا عن موضوع أربعينية الإمام الحسين(ع) من إنتاجات مؤسسة الشهيد آويني ومؤسسة أوج الفنية الإعلامية.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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