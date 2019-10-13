​و نقلا عن الموقع الاعلامي التابع لقائد الثورة الاسلامية، أن مراسم تخرج ضباط جامعة "امام حسين (ع)" للعلوم العسكرية، اقيمت صباح اليوم بحضور القائد العام للقوات المسلحة الايرانية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي والقائد العام للحرس الثوري اللواء سلامي ورئيس الهيئة العامة للاركان المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري ووزير الدفاع العميد امير حاتمي.