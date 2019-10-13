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رقم الخبر: 266055 تاريخ النشر: تشرين الأول 13, 2019 الوقت: 12:41 الاقسام: سياسة  
قائد الثورة يحضر مراسم تخرج ضباط جامعة "امام حسين (ع)"

قائد الثورة يحضر مراسم تخرج ضباط جامعة "امام حسين (ع)"

حضر قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي مراسم تخرج ضباط جامعة "امام حسين (ع)" للعلوم العسكرية.

​و نقلا عن الموقع الاعلامي التابع لقائد الثورة الاسلامية، أن مراسم تخرج ضباط جامعة "امام حسين (ع)" للعلوم العسكرية، اقيمت صباح اليوم بحضور القائد العام للقوات المسلحة الايرانية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي والقائد العام للحرس الثوري اللواء سلامي ورئيس الهيئة العامة للاركان المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري ووزير الدفاع العميد امير حاتمي.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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